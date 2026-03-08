Грант для ветеранів – як отримати 1 мільйон гривень на власну справу
- Ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати до 1 мільйона гривень гранту від держави на бізнес.
- Наступний етап прийняття заявок триватиме до 22 березня; рішення ухвалюють після оцінки бізнес-плану, співбесіди та перевірки ділової репутації в уповноваженому банку.
У 2026 році грантову програму для українських підприємців продовжили, а суми підтримки – збільшили. Метою держави є створення нових робочих місць, підтримка мікро– та малого бізнесу, а також відновлення економіки.
Який грант можуть отримати ветерани?
Важливо, що для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни та одного з подружжя діють спеціальні умови. Деталі розповіли в Державній службі зайнятості.
Дивіться також Допомога кожному, хто її потребує: триває кампанія "Зміцнені" про безоплатну реабілітацію
- До 250 тисяч гривень від держави можна отримати в разі створення 1 робочого місця.
- До 500 тисяч гривень – у разі створення 2 робочих місць.
- До 1 мільйона гривень – у разі створення 4 робочих місць, досвіду роботи у 12 місяців та співфінансування 30% вартості проєкту.
За даними порталу Дія, наступний етап прийняття заявок триватиме з 9 по 22 березня. Гроші можна використати на придбання обладнання, закупівлю сировини, орендну плату, маркетинг тощо.
Важливо! Якщо ви вже подали заявку на ветеранський грант – інший грант паралельно отримати не можна (і навпаки). Але у разі відмови у ветеранському гранті можна податися на інший.
Як подати заяву на отримання гранту?
- Сформуйте заяву та бізнес-план, подайте їх через Дію.
- Скринінг ділової репутації в уповноваженому банку відбувається автоматично.
- Пройдіть співбесіду онлайн у регіональному центрі зайнятості.
- Повідомлення про результат можна знайти в особистому кабінеті Дії.
До слова, Державний центр зайнятості розглядає заяву протягом 15 робочих днів після завершення кінцевого строку подання. Рішення ухвалюють на підставі оцінки бізнес-плану, співбесіди та результатів перевірки ділової репутації.
Корисно! Поставити запитання, отримати консультацію або пройти навчання по бізнес-плануванню можна за посиланням.
Що не може отримати грант в Україні?
Подати заявку можуть громадяни України, які планують відкрити ФОП аби є чинними фізичними особами-підприємцями, а також юридичні особи (кінцеві власники яких громадяни України).
Однак гранти на бізнес недоступні для тих, хто перебуває і працює на тимчасово окупованих українських територіях або в Росії, притягувався до кримінальної відповідальності за корупцію, має заборгованості перед бюджетом або порушені справи про банкрутство, виробляє чи реалізує зброю, алкогольні напої, тютюнові вироби, займається обміном валют тощо.