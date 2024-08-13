Можливості для молоді: в Зеленського анонсували гранти на власну справу

Під час Українського молодіжного форуму "Вільні мріяти", який відбувся 12 серпня, у День молоді, глава держави Володимир Зеленський повідомив, що молоді українці, віком до 25 років, матимуть можливість отримати грант на суму 150 тисяч гривень на відкриття власного бізнесу.

Коли стартує програма

Стартує програма для української молоді вже з вересня. Цікаво, що загалом восени стартує запуск аж 3 державних програм для підтримки молодих осіб.

Читайте також Три прості кроки: як зареєструвати ФОП через Дію

Володимир Зеленський Президент України Це створення або розвиток свого власного малого бізнесу, і ми починаємо з грантів у 150 тисяч гривень на перший проєкт. Всі деталі будуть представлені нашим урядом

Крім того, як заявив Володимир Зеленський, в Україні вже є державні програми, які працюють і працюватимуть ще активніше в інтересах молоді, як-от "єОселя".

Зокрема, перше, в існуючій державній програмі "єОселя" буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років зменшення першого внеску до 10%. І вже восени має запрацювати відповідна програма. Це дійсно хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, вчителів, правоохоронців і 7% річних для інших категорій,

– додає глава держави.

З вересня в Україні запрацює ще й програма для абітурієнтів.