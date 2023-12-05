15 тисяч грантів для бізнесу: хто може розраховувати на підтримку від держави у 2024 році

Наступного року уряд розширить програми підтримки бізнесу. Держава готова видати 14 000 мікрогрантів для малого бізнесу та 1000 грантів для переробних підприємств.

Про це розповіла міністр економіки Юлія Свириденко під час виступу на XVІІ Українському муніципальному форумі.

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Підтримка вітчизняного бізнесу

Стало відомо, що уряд заклав в бюджет 18 мільярдів гривень на продовження кредитування вітчизняного бізнесу та закликає місцеві громади долучатися до співфінансування.

Юлія Свириденко міністр економіки Зокрема, на 2024 рік ми заклали в бюджет 18 мільярдів гривень на продовження доступного кредитування вітчизняних підприємців за програмою "5-7-9%". Продовжимо грантові програми для започаткування або розширення бізнесу. Наступного року ми можемо видати 14 000 мікрогрантів для малого бізнесу – до 250 000 грн та 1000 грантів для переробних підприємств, які можуть отримати до 8 мільйонів гривень на розвиток.

Інші програми від уряду

З виступу Юлії Свириденко також стало відомо, що: