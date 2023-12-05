Об этом рассказала министр экономики Юлия Свириденко, выступая на XVII Украинском муниципальном форуме.

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Поддержка отечественного бизнеса

Стало известно, что правительство заложило в бюджет 18 миллиардов гривен на продление кредитования отечественного бизнеса и призывает местные общины присоединяться к софинансированию.

Юлия Свириденко министр экономики В частности, на 2024 год мы заложили в бюджет 18 миллиардов гривен на продление доступного кредитования отечественных предпринимателей по программе "5-7-9%". Продолжим грантовые программы для начала или расширения бизнеса. В следующем году мы можем выдать 14 000 микрогрантов для малого бизнеса – до 250 000 грн. и 1000 грантов для перерабатывающих предприятий, которые могут получить до 8 миллионов гривен на развитие.

Другие программы от правительства

Из выступления Юлии Свириденко также стало известно, что: