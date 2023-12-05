Про це розповіла міністр економіки Юлія Свириденко під час виступу на XVІІ Українському муніципальному форумі.
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Підтримка вітчизняного бізнесу
Стало відомо, що уряд заклав в бюджет 18 мільярдів гривень на продовження кредитування вітчизняного бізнесу та закликає місцеві громади долучатися до співфінансування.
Зокрема, на 2024 рік ми заклали в бюджет 18 мільярдів гривень на продовження доступного кредитування вітчизняних підприємців за програмою "5-7-9%". Продовжимо грантові програми для започаткування або розширення бізнесу. Наступного року ми можемо видати 14 000 мікрогрантів для малого бізнесу – до 250 000 грн та 1000 грантів для переробних підприємств, які можуть отримати до 8 мільйонів гривень на розвиток.
Інші програми від уряду
З виступу Юлії Свириденко також стало відомо, що:
- вперше в бюджеті закладений 1 мільярд гривень на розширення мережі індустріальних парків, на території яких підприємці можуть користуватися низкою пільг;
- наступного року також діятиме програма часткової компенсації виробництва сільгосптехніки;
- долучитися до створення індустріальних парків мають можливість і місцеві органи влади, таким чином створюючи нові робочі місця та надходження до місцевого бюджету;
- наступного року продовжить діяти програма іпотечного кредитування єОселя, завдяки якій стимулюється розвиток житлового будівництва та суміжних галузей.