Про це розповіла міністр економіки Юлія Свириденко під час виступу на XVІІ Українському муніципальному форумі.

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Підтримка вітчизняного бізнесу

Стало відомо, що уряд заклав в бюджет 18 мільярдів гривень на продовження кредитування вітчизняного бізнесу та закликає місцеві громади долучатися до співфінансування.

Юлія Свириденко міністр економіки Зокрема, на 2024 рік ми заклали в бюджет 18 мільярдів гривень на продовження доступного кредитування вітчизняних підприємців за програмою "5-7-9%". Продовжимо грантові програми для започаткування або розширення бізнесу. Наступного року ми можемо видати 14 000 мікрогрантів для малого бізнесу – до 250 000 грн та 1000 грантів для переробних підприємств, які можуть отримати до 8 мільйонів гривень на розвиток.

Інші програми від уряду

З виступу Юлії Свириденко також стало відомо, що: