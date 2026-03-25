Грант на мільйон євро – український бізнес отримає нові можливості співпраці з НАТО
- Українські компанії можуть отримати гранти на розробку технологій протидії дронам у межах UNITE – BRAVE NATO.
- Для участі в програмі компанії повинні об'єднатися в команди з партнерами НАТО та створити спільний продукт.
Українські оборонні компанії зможуть отримати гранти на розробку технологій для протидії дронам. На перший етап програми UNITE – BRAVE NATO передбачили 10 мільйонів євро.
Як отримати грант для розробників?
Ініціатива покликана сприяти співпраці українських розробників з компаніями з країн НАТО, аби створювати спільні рішення для потреб фронту. Деталі розповіли в Мінцифри в середу, 25 березня.
Конкурс запускають український кластер оборонних технологій Brave1 та директорат з інновацій штаб-квартири НАТО спільно з NCIA. Він буде зосереджений на рішеннях протидії БпЛА, а також на засобах навігації в умовах РЕБ.
Для участі в програмі компанії мають об'єднатися в команду та створити спільний продукт. А от полегшити пошук міжнародних партнерів підприємцям допоможе спеціальна платформа.
- Крок №1 – Реєстрація на порталі за посиланням і проходження комплаєнс-перевірки.
- Крок №2 – Після верифікації учасники отримують доступ до платформи, де можуть переглядати профілі, фільтрувати пошук і пропонувати співпрацю колегам із НАТО.
- Крок №3 – Якщо компанії зацікавилися співпрацею, вони отримують контакти й можуть сформувати спільну команду.
Якщо ви вже маєте налагоджені партнерства з закордонними компаніями – очікуйте старт подання заявок на грант.
Важливо! Загальний бюджет першого раунду складає 10 мільйонів євро, але максимальний грант на одну команду – 1 мільйон євро (до 500 тисяч євро кожній стороні).
Фіналістів відбере експертна комісія, після чого вони пройдуть випробування в Україні. Оголосити переможців першого конкурсу планують уже влітку 2026 року.
Ми очікуємо, що ця ініціатива допоможе створити реальні геймченджери в найбільш критичних для нас сферах, таких як ППО та стійка навігація без GPS, а також посилить сумісність наших оборонних систем,
– наголосив міністр оборони Михайло Федоров.
Що відомо про українські технології?
Нагадаємо, раніше Зеленський зазначав, що наразі безпека Європи "побудована" на українських технологіях і дронах. Проте через війну не всі вітчизняні компанії мають достатньо можливостей, аби виходити на інші ринки.
Попри це, у 2026 році заплановано відкрити 10 експортних центрів у Європі. Наприклад, БпЛА вже виготовляють разом із Німеччиною, Великою Британією, Данією та Нідерландами.