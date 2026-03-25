Грант на мільйон євро – український бізнес отримає нові можливості співпраці з НАТО

Українські оборонні компанії зможуть отримати гранти на розробку технологій для протидії дронам. На перший етап програми UNITE – BRAVE NATO передбачили 10 мільйонів євро.

Як отримати грант для розробників?

Ініціатива покликана сприяти співпраці українських розробників з компаніями з країн НАТО, аби створювати спільні рішення для потреб фронту. Деталі розповіли в Мінцифри в середу, 25 березня.

Дивіться також Грант для ветеранів – як отримати 1 мільйон гривень на власну справу

Конкурс запускають український кластер оборонних технологій Brave1 та директорат з інновацій штаб-квартири НАТО спільно з NCIA. Він буде зосереджений на рішеннях протидії БпЛА, а також на засобах навігації в умовах РЕБ.

Для участі в програмі компанії мають об'єднатися в команду та створити спільний продукт. А от полегшити пошук міжнародних партнерів підприємцям допоможе спеціальна платформа.

Крок №1 – Реєстрація на порталі за посиланням і проходження комплаєнс-перевірки.

– Реєстрація на порталі за посиланням і проходження комплаєнс-перевірки. Крок №2 – Після верифікації учасники отримують доступ до платформи, де можуть переглядати профілі, фільтрувати пошук і пропонувати співпрацю колегам із НАТО.

– Після верифікації учасники отримують доступ до платформи, де можуть переглядати профілі, фільтрувати пошук і пропонувати співпрацю колегам із НАТО. Крок №3 – Якщо компанії зацікавилися співпрацею, вони отримують контакти й можуть сформувати спільну команду.

Якщо ви вже маєте налагоджені партнерства з закордонними компаніями – очікуйте старт подання заявок на грант.

Важливо! Загальний бюджет першого раунду складає 10 мільйонів євро, але максимальний грант на одну команду – 1 мільйон євро (до 500 тисяч євро кожній стороні).

Фіналістів відбере експертна комісія, після чого вони пройдуть випробування в Україні. Оголосити переможців першого конкурсу планують уже влітку 2026 року.

Ми очікуємо, що ця ініціатива допоможе створити реальні геймченджери в найбільш критичних для нас сферах, таких як ППО та стійка навігація без GPS, а також посилить сумісність наших оборонних систем,

– наголосив міністр оборони Михайло Федоров.

Що відомо про українські технології?