Українські підприємці подаються на гранти для переробних підприємств на 1,1 мільярд доларів

За перший місяць дії програми у 2025 році українські підприємці подали 201 заявку на отримання грантів для розвитку переробних підприємств. Загальна сума фінансування, на яке претендують заявники, перевищує 1,07 млрд грн.

Попит на гранти значно зріс

За даними Міністерства економіки, порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість заявок зросла майже на 40%, а запитувана сума фінансування – на 52,6%. У 2024 році за цей же період було подано 144 заявки на 701 млн грн, інформує 24 Канал.

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Серед учасників програми – представники різних галузей:

харчова промисловість,

меблева та деревообробна галузі,

виробництво металевих виробів і бетону,

агропереробні підприємства,

виробники літальних апаратів (цей сегмент демонструє помітне зростання).

Географія учасників

Львівська область – 29 заявок,

Київ – 22 заявки,

Київська область – 19 заявок,

Харківська область – 17 заявок,

Дніпропетровська область – 17 заявок.

Зауважте. Грантовою підтримкою активно цікавляться підприємці з усіх регіонів України, зокрема з прифронтових Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.