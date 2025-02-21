"Найрозумніший штучний інтелект": Маск відкрив безкоштовний доступ до Grok 3

Компанія xAI, заснована Ілоном Маском, оголосила, що її нова мовна модель Grok 3 тепер доступна безкоштовно для всіх користувачів. Досі ШІ був доступний лише підписникам X Premium за 8 доларів на місяць.

xAI відкриває безкоштовний доступ до Grok 3

Попри це, користувачі X Premium+ і SuperGrok отримають розширений доступ до Grok 3. Вони також першими зможуть користуватися додатковими функціями, такими як голосовий режим, інформує 24 Канал.

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"Найрозумніший у світі штучний інтелект, Grok 3, тепер доступний безкоштовно (доки сервери витримають навантаження)", – заявили в компанії xAI на платформі X.

Що відомо про Grok 3

Упродовж року стартап xAI випустив уже третю мовну модель. Ілон Маск заявив, що Grok 3 – найрозумніший штучний інтелект на планеті.

За рівнем можливостей Grok 3 порівнюють із останніми моделями OpenAI, а також із DeepSeek-R1 та Gemini 2.0. Колишній топменеджер Tesla і співзасновник OpenAI Андрей Карпати вважає, що нова модель xAI працює навіть краще за своїх конкурентів.