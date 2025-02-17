Пропозицію Маска відхилено

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман у сомережі Х також дав зрозуміти, що не розглядає цю пропозицію. В інтерв'ю Bloomberg він припустив, що Маск може намагатися загальмувати розвиток компанії, оскільки є її конкурентом, інформує 24 Канал.

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Відмова не стала несподіванкою

Адвокат Маска Марк Тоберофф заявив 14 лютого, що відмова OpenAI від угоди не стала для нього несподіванкою, пише The Hill. Він висловив сумніви щодо заяв компанії про відсутність планів на продаж, вказавши, що процес реструктуризації може передбачати передачу активів у комерційну власність на вигідних для керівництва умовах.

Вони виставляють активи благодійної організації (контроль над комерційним підприємством) на продаж. У цьому і полягає їхня "реорганізація", вони продають її собі за меншу ціну, ніж запропонував Маск, збагачуючи членів ради директорів, Альтмана, Брокмана та інших, а не благодійну організацію, як у класичній угоді з власною вигодою,

– додав він.

Довідково. Наприкінці грудня OpenAI оголосила про плани реформувати свою структуру та стати суспільно корисною корпорацією. Спочатку організація працювала як некомерційна, однак нині її структура включає як комерційні, так і некомерційні елементи.