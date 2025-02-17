Предложение Маска отклонено

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в соцсети Х также дал понять, что не рассматривает это предложение. В интервью Bloomberg он предположил, что Маск может пытаться затормозить развитие компании, поскольку является ее конкурентом, информирует 24 Канал.

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Отказ не стал неожиданностью

Адвокат Маска Марк Тоберофф заявил 14 февраля, что отказ OpenAI от сделки не стал для него неожиданностью, пишет The Hill. Он выразил сомнения относительно заявлений компании об отсутствии планов на продажу, указав, что процесс реструктуризации может предусматривать передачу активов в коммерческую собственность на выгодных для руководства условиях.

Они выставляют активы благотворительной организации (контроль над коммерческим предприятием) на продажу. В этом и заключается их "реорганизация", они продают ее себе за меньшую цену, чем предложил Маск, обогащая членов совета директоров, Альтмана, Брокмана и других, а не благотворительную организацию, как в классической сделке с собственной выгодой,

– добавил он.

Справочно. В конце декабря OpenAI объявила о планах реформировать свою структуру и стать общественно полезной корпорацией. Сначала организация работала как некоммерческая, однако сейчас ее структура включает как коммерческие, так и некоммерческие элементы.