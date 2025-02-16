Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на пост Маска. Новый искусственный интеллект разрабатывает компания xAI.

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Илон Маск презентует Grok 3

Обновленная модель искусственного интеллекта Grok может предлагать решения, которые неочевидны даже для команды его разработчиков. Этот чат-бот, по словам Илона Маска, демонстрирует "сообразительность, что пугает". ИИ может анализировать и предвидеть ошибки, а также знает, как их предотвратить.

Исключительную модель ИИ мир увидит 17 – 18 февраля.

Grok 3 выйдет с живой демонстрацией в понедельник вечером в 20:00 по тихоокеанскому времени (18 февраля в 06:00 по Киеву – 24 Канал). Самый умный искусственный интеллект на Земле,

– сообщил Маск.

Чат-бот в соцсети Х работает быстрее чем привычный нам ChatGPT, он может давать ответы на текстовые запросы, умеет генерировать картинки высокого качества и работать с кодом. Также Grok может в реальном времени брать информацию с Х, что является важным преимуществом перед другими похожими чат-ботами. Илон Маск добавляет, что алгоритм к тому же склонен к сарказму и юмору. У Grok практически нет цензуры, он дает ответы на те темы, которые другие нейросети игнорируют.



С декабря 2024 года доступ к этому ИИ открыт для всех пользователей. Зайти в Grok AI можно из интерфейса X. Вкладка с ботом расположена в левом блоке под сообщениями.

В Х работает умный чат-бот / Скриншот

Напомним, Илон Маск решил запустить Grok 3 на фоне обсуждений относительно китайской нейросети DeepSeek, которая стала очень популярной в январе среди пользователей.