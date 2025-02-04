Еще месяц назад сайт DeepSeek имел лишь 300 тысяч посещений в день, но к концу января этот показатель вырос до 33,4 миллиона пользователей, сообщает 24 Канал со ссылкой на PCMag. Такой скачок не только изменил расстановку сил в технологическом секторе, но и вызвал панику среди инвесторов.

Читайте на сайте Не такой уж и дешевый: аналитики раскрыли настоящие расходы DeepSeek на обучение ИИ

Это даже привело к падению котировок американских технологических акций – в частности, акции Nvidia подешевели на 17,8%.

Несмотря на впечатляющий рост, DeepSeek пока что уступает лидеру рынка ChatGPT, который собирает более 130 миллионов посещений ежедневно.

Почему DeepSeek стал популярным?

Эксперты считают, что главным фактором успеха DeepSeek стал выпуск открытой модели V3, которая заинтересовала разработчиков и компании во всем мире. Компания заявляет, что ее обучение стоило 5,5 миллиона долларов, а это значительно меньше, чем у аналогичных американских решений.

Важно! Насчет этого есть сомнения и многие эксперты отмечают, что компания скрывает настоящие цифры, которые далеко не такие впечатляюще низкие

При этом возможности V3 можно сравнить с ChatGPT, но с одним важным отличием: модель можно скачать и запустить на локальных серверах. Это делает ее привлекательной для организаций, которые стремятся внедрять AI без использования облачных сервисов.

Проблемы DeepSeek

Хотя DeepSeek еще не превзошел даже поисковую систему Bing, которая использует AI-помощник Copilot от OpenAI, платформа уже закрепилась на рынке США.

По данным Similarweb, 28 января DeepSeek достиг пика 4,9 миллиона ежедневных посещений в США, а впоследствии стабилизировался на уровне 2,4 миллиона – это рост на 813,3% за неделю.

Однако аналитики предупреждают, что будущее DeepSeek может быть менее оптимистичным из-за растущей конкуренции.

Например, OpenAI недавно представила Deep Research – функцию, которая позволяет создавать детальные аналитические отчеты на основе данных из сотен источников.

Кроме того, DeepSeek сталкивается с критикой относительно политики конфиденциальности и цензуры, что может повлиять на лояльность пользователей.

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Несмотря на это, DeepSeek остается одним из самых перспективных игроков на стремительно развивающемся рынке искусственного интеллекта,.