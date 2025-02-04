Ще місяць тому сайт DeepSeek мав лише 300 тисяч відвідувань на день, але до кінця січня цей показник зріс до 33,4 мільйона користувачів, повідомляє 24 Канал з посиланням на PCMag. Такий стрибок не лише змінив розстановку сил у технологічному секторі, а й викликав паніку серед інвесторів.

Читайте на сайті Не такий вже й дешевий: аналітики розкрили справжні витрати DeepSeek на навчання ШІ

Це навіть призвело до падіння котирувань американських технологічних акцій – зокрема, акції Nvidia подешевшали на 17,8%.

Попри вражаюче зростання, DeepSeek поки що поступається лідеру ринку ChatGPT, який збирає понад 130 мільйонів відвідувань щодня.

Чому DeepSeek став популярним?

Експерти вважають, що головним фактором успіху DeepSeek став випуск відкритої моделі V3, яка зацікавила розробників і компанії у всьому світі. Компанія заявляє, що її навчання коштувало 5,5 мільйона доларів, а це значно менше, ніж у аналогічних американських рішень.

Важливо! Щодо цього є сумніви і багато експертів зазначають, що компанія приховує справжні цифри, які далеко не такі вражаюче низькі

При цьому можливості V3 можна порівняти з ChatGPT, але з однією важливою відмінністю: модель можна завантажити та запустити на локальних серверах. Це робить її привабливою для організацій, які прагнуть впроваджувати AI без використання хмарних сервісів.

Проблеми DeepSeek

Хоча DeepSeek ще не перевершив навіть пошукову систему Bing, яка використовує AI-помічник Copilot від OpenAI, платформа вже закріпилася на ринку США.

За даними Similarweb, 28 січня DeepSeek досяг піку 4,9 мільйона щоденних відвідувань у США, а згодом стабілізувався на рівні 2,4 мільйона – це зростання на 813,3% за тиждень.

Однак аналітики попереджають, що майбутнє DeepSeek може бути менш оптимістичним через зростаючу конкуренцію.

Наприклад, OpenAI нещодавно представила Deep Research – функцію, яка дозволяє створювати детальні аналітичні звіти на основі даних із сотень джерел.

Крім того, DeepSeek стикається з критикою щодо політики конфіденційності та цензури, що може вплинути на лояльність користувачів.

Дивіться також Тайвань заборонив використання DeepSeek чиновникам через загрозу безпеці

Попри це, DeepSeek залишається одним із найперспективніших гравців на ринку штучного інтелекту, що стрімко розвивається.