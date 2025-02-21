xAI открывает бесплатный доступ к Grok 3

Несмотря на это, пользователи X Premium+ и SuperGrok получат расширенный доступ к Grok 3. Они также первыми смогут пользоваться дополнительными функциями, такими как голосовой режим, информирует 24 Канал.

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"Самый умный в мире искусственный интеллект, Grok 3, теперь доступен бесплатно (пока серверы выдержат нагрузку)", – заявили в компании xAI на платформе X.

Что известно о Grok 3

В течение года стартап xAI выпустил уже третью языковую модель. Илон Маск заявил, что Grok 3 – самый умный искусственный интеллект на планете.

По уровню возможностей Grok 3 сравнивают с последними моделями OpenAI, а также с DeepSeek-R1 и Gemini 2.0. Бывший топ-менеджер Tesla и соучредитель OpenAI Андрей Карпаты считает, что новая модель xAI работает даже лучше своих конкурентов.