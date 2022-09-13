До мільйона на бізнес: хто може отримати та як подати заявку

У вересні розпочався прийом заявок на отримання фінансової допомоги для ветеранського бізнесу. Мовиться про грошову допомогу від 500 тисяч до 1 мільйону гривень.

Гроші для ветеранського бізнесу

Участь у програмі Українського ветеранського фонду для фінансування ветеранського бізнесу відбуватиметься на конкурсній основі. Аплікаційну заяву можна подати з 5 вересня по 5 жовтня, до 18:00 за київським часом.

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Хто може отримати допомогу:

ветерани, члени сімей ветеранів війни загиблих та члени сімей загиблих захисників і захисниць України, які зареєстровані відповідно до вимог законодавства як фізичні особи-підприємці;

юридичні особи, зареєстровані не пізніше ніж за два роки до отримання фінансової підтримки, засновниками яких є ветерани, члени сімей загиблих ветеранів війни та члени сімей загиблих захисників і захисниць України.

Разом із заявкою потрібно подати ще й наступні документи:

Перевірка документів здійснюватиметься протягом 3 робочих днів з дати отримання. Оцінювання проєктів експертами відбудеться у період з 5 по 19 жовтня 2022 року. А результати конкурсного відбору проєктів опублікують протягом 24 – 25 жовтня 2022 року.

Нагадаємо, що нещодавно під час виступу на форумі "Захисники. Перекличка", Володимир Зеленський заявив, що держава та бізнес мають зробити все можливе, аби українські ветерани не втрачали відчуття, що вони потрібні державі та суспільству, і мали перспективу. Також згодом президент закликав й іноземні компанії інвестувати в Україну.

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