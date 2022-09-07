Зеленський закликав бізнес інвестувати в Україну

Президент розповів, що від 6 вересня стартує велика інформаційна кампанія по залученню інвестицій AdvantageUkraine. На його думку, Україна вже сьогодні – місце вигідних інвестиційних та фінансових можливостей.

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Ми відновлюємо нашу економіку. І ми даємо можливість вам і вашим компаніям працювати разом із нами – заради блага кожного з нас. Україна – це історія майбутньої перемоги, і це шанс для вас інвестувати вже у проєкти на сотні мільярдів доларів, щоб бути переможцями разом із нами,

– наголосив Зеленський.

Відкриття торгів на Нью-Йоркській біржі

Після відеозвернення Зеленського пролунав дзвін, який ознаменував відкриття торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі. У церемонії відкриття торгів взяла участь урядова делегація України на чолі з першим віце-прем’єр-міністром – міністром економіки України Юлією Свириденко.

Суспільну увагу до церемонії відкриття Нью-Йоркської фондової біржі привернув Президент Сполучених Штатів Рональд Рейган, який вдарив у дзвін у 1985 році. Натискання кнопки перестало бути просто сигналом, воно також стало символом престижу. Тому навіть у цифрову еру дзвін усе ще сповіщає про початок торгів.

Виступ Зеленського та бій у дзвони на Нью-Йоркській фондовій біржі: дивіться відео

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