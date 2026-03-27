"Це не примус": Пєсков відхрестився від ідеї збору "донатів" на війну з олігархів
- Пєсков заявив, що ініціатива фінансової підтримки війни з боку бізнесу не була примусовою і виходила від самих олігархів.
- Ігор Сєчин, глава "Роснафти", був одним із бізнесменів, який нібито запропонував добровільні пожертви, але не на війну.
Мережу сколихнула нещодавня новина про те, що Путін проситиме гроші на війну проти України в російських олігархів. Натомість у Кремлі кажуть, що "бізнес сам запропонував донати на війну", і це не буде примусом.
Що Пєсков говорить про зустріч Путіна з олігархами?
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ідея фінансової підтримки з боку бізнесу на користь Росії нібито не була ініційована самим російським лідером, пише росЗМІ ТАСС.
За його словами, Путін лише "підтримав" таку пропозицію, яка надійшла безпосередньо від бізнесу.
За версією Пєскова, під час закритої зустрічі з Путіним один із олігархів – представник великого бізнесу – нібито сам виступив із ініціативою передати державі значну суму коштів. Він наголосив, що йдеться нібито про добровільні рішення окремих підприємців, а не про централізовану політику чи примус.
Згодом з’явилася інформація, що глава "Роснафти" Ігор Сєчин – той самий бізнесмен, що хоче "задонатити". Але Пєсков заперечив, що це мали бути гроші на війну.
Правда полягає в тому, що один з учасників зустрічі дійсно говорив про те, що для держави він вважає за необхідне виділення певної великої, дуже великої суми грошей, і це було його сімейне рішення,
– каже представник Кремля.
Які нові деталі розкрили після того, як Путін наказав олігархам скинутися грошима на війну?
За словами співрозмовників, риторика Володимира Путіна свідчила про його намір продовжувати війну в Україні, попри навантаження на бюджет, задля окупації решти території Донецької області, яка є під контролем України. Про це пише The Financial Times із посиланням на три джерела, ознайомлених із розмовами.
За даними джерел, потребу у продовженні війни проти України російський диктатор пояснив відмовою Києва добровільно вивести війська з Донбасу під час останніх раундів тристоронніх переговорів за участі Вашингтона.
Згідно з оприлюдненою інформацією, щонайменше 2 російські олігархи запропонували свою допомогу у внесках:
- Бізнесмен Сулейман Керімов повідомив Путіну, що готовий надати 100 мільярдів рублів.
- Також долучитися до такої ініціативи вирішив металургійний магнат Олег Дерипаска.
Останні новини про війну Росії проти України
У ніч проти 27 березня ЗСУ уразили російський радіолокаційний комплекс "Валдай" у Криму та інші військові цілі. Були атаковані об'єкти в Донецькій та Запорізькій областях, зокрема командний пункт і склади боєприпасів.
Україна звільнила близько 470 квадратних кілометрів на Півдні з початку контрнаступу. Було знешкоджено понад 11 тисяч російських військових. Українські сили досягли значних успіхів на півдні, змушуючи росіян перекидати резерви та змінювати свої плани.
Внаслідок атаки безпілотників у Череповці Вологодської області спалахнула промислова зона, зокрема найбільший в Європі хімзавод "Апатит". Губернатор повідомив про 8 прильотів і збиття десятка дронів, жертв і пошкоджень критичної інфраструктури не зафіксовано.