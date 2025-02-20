Італійський бренд Gucci зареєстрував торгову марку в Росії

Італійська компанія Gucci офіційно зареєструвала свою торгову марку в Росії через Роспатент. Реєстрація охоплює широкий спектр товарів відповідно до міжнародної класифікації.

Реєстрація чинна до 2033 року

Заявку подали ще 2 червня 2023 року, а держреєстрація була здійснена 18 лютого 2025 року. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на відповідні документи, інформує 24 Канал.

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Власник бренду Guccio Gucci, зареєстрований у Флоренції, отримав права на використання товарного знака в Росії до 2033 року.

Що це означає

Ця реєстрація дозволяє бренду випускати та продавати різноманітні товари, зокрема сумки, сукні, жіночий та дитячий одяг, нижню білизну, купальники, взуття, головні убори

В асортименті росіян можуть з'явитися спортивні товари, такі як лижі та серфінгові дошки, м'які іграшки, ювелірні вироби, посуд та кухонний інвентар.

Ба більше, зазначають, що Союз торгових центрів Росії направив пропозицію щодо повернення брендів Uniqlo, Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho та Pull & Bear. За даними медіа, компанії аналізують ринок і розглядають можливі варіанти відновлення діяльності в країні.

Довідково. Група Kering заснована 1962 року та належить французькому мільярдеру Франсуа Піно. До групи входять люксові бренди: Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni та інші. Річний виторг становив 17,6 мільярдаа євро.