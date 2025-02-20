Регистрация действует до 2033 года

Заявку подали еще 2 июня 2023 года, а госрегистрация была осуществлена 18 февраля 2025 года. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на соответствующие документы, информирует 24 Канал.

Смотрите также Москва ждет возвращения американских компаний в 2025 году, – Reuters

Владелец бренда Guccio Gucci, зарегистрирован во Флоренции, получил права на использование товарного знака в России до 2033 года.

Что это означает

Эта регистрация позволяет бренду выпускать и продавать различные товары, в частности сумки, платья, женскую и детскую одежду, нижнее белье, купальники, обувь, головные уборы

В ассортименте россиян могут появиться спортивные товары, такие как лыжи и серфинговые доски, мягкие игрушки, ювелирные изделия, посуда и кухонный инвентарь.

Более того, отмечают, что Союз торговых центров России направил предложение о возвращении брендов Uniqlo, Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho и Pull & Bear. По данным медиа, компании анализируют рынок и рассматривают возможные варианты возобновления деятельности в стране.

Справочно. Группа Kering основана в 1962 году и принадлежит французскому миллиардеру Франсуа Пино. В группу входят люксовые бренды: Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni и другие. Годовая выручка составила 17,6 миллиардов евро.