Суд між Х та Media Matters: в чому причина конфлікту

Компанія Х подала до суду на Media Matters через маніпулювання та нанесення шкоді платформі. Про це стало відомо із позову компанії.

Соціальна медіакомпанія X (раніше Twitter) подала до суду на медіанаглядову групу Media Matters, яка займається моніторингом ЗМІ.

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X стверджує, що після публікації звіту, де зазначалося, що реклама відомих брендів з'явилася поряд з контентом, який вихваляє Адольфа Гітлера та нацистську партію, організація завдала шкоди платформі.

Про що йдеться у позові

У позові, поданому до окружного суду США в Техасі, X стверджувала, що Media Matters маніпулювала соціальною платформою. Вони ніби-то використовували акаунти, які стежили виключно за акаунтами великих брендів або користувачів, відомих як виробники маргінального контенту.

Звіт Media Matters спотворив типовий досвід роботи в X з наміром завдати шкоди X та її бізнесу,

– йдеться в позові компанії.

У позові X зазначає, що реклама IBM, Comcast і Oracle з'являлася поряд з ненависницьким контентом лише для одного глядача, яким, за словами компанії, був Media Matters.

Реакція Media Matters

Своєю чергою президент Media Matters Анджело Карузоне назвав позов несерйозним. Також Карузоне заявив, що висновки некомерційної організації суперечать заявам X про те, що вона запровадила захист безпеки, щоб запобігти появі реклами поруч із шкідливим вмістом.

Media Matters стоїть за своїми репортажами і сподівається на перемогу в суді,

– додав Карузоне.

Що відомо про компанію Х

Ц жовтні 2022 року Ілон Маск придбав Twitter за 44 мільярди доларів. Після цього потік рекламодавців покинув платформу, остерігаючись деяких суперечливих постів Маска і звільнень співробітників, які працювали над модерацією контенту.

Доходи платформи від реклами в США щомісяця знижуються щонайменше на 55% у річному обчисленні з моменту поглинання Маском.