Веганське меню у "Інтерсіті": хто замінить WOG Cafe в потягах Укрзалізниці

Протягом довгого часу WOG Cafe обслуговувало пасажирів Укрзалізниці. Однак, тепер цей функціонал перейме на себе інша компанія. Внаслідок цих змін, пасажири отримають нові можливості.

Яке тепер кафе в "Укрзалізниці"

З 1 червня WOG Cafe замінить ray AB cafe. Завдяки цьому, харчування у потягах стане різноманітнішим, оскільки у меню з'явиться багато нових позицій, зокрема веганських.

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Нова сторінка у бортових обідах – а також сніданках, полуденках, вечерях і навіть опівнічних перекусах – на швидкісних поїздах Укрзалізниці! Вітаємо на борту ray AB cafe – переможця прозорого конкурсу від залізниці, який вже готовий з 1 червня частувати вас смаколиками в дорозі!,

– йдеться у офіційному повідомленні перевізника.

Що зміниться для пасажирів

Компанія WOG обслуговувала потяги Укрзалізниці, починаючи з 2016 року.

Загалом в меню з'явилась 33 нові позиції. Серед них варто виділити:

рибний обід;

дитяче меню;

круасани з різними начинками;

теплий курячий бульйон.

При цьому, компанія запевнила, що як і раніше, пасажири зможуть скуштувати найпопулярніші страви. Йдеться про легендарні сирники та хот-доги.

Ціни на комплексні обіди та воду у квитку залишились без змін. Бронювання їжі доступне заздалегідь у додатку перевізника.