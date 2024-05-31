Какое теперь кафе в "Укрзализныце"

З 1 июня WOG Cafe заменит ray AB cafe. Благодаря этому, питание в поездах станет более разнообразным, поскольку в меню появится много новых позиций, в частности веганских.

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Новая страница в бортовых обедах – а также завтраках, полдниках, ужинах и даже полуночных перекусах – на скоростных поездах Укрзализныци! Приветствуем на борту ray AB cafe – победителя прозрачного конкурса от железной дороги, который уже готов с 1 июня угощать вас вкусностями в дороге!,

– говорится в официальном сообщении перевозчика.

Напомним! Компания WOG обслуживала поезда Укрзализныци, начиная с 2016 года.

Что изменится для пассажиров

Всего в меню появилась 33 новые позиции. Среди них стоит выделить:

рыбный обед;

детское меню;

круассаны с различными начинками;

теплый куриный бульон.

При этом, компания заверила, что по-прежнему, пассажиры смогут попробовать самые популярные блюда. Речь идет о легендарных сырниках и хот-догах.

Обратите внимание! Цены на комплексные обеды и воду в билете остались без изменений. Бронирование еды доступно заранее в приложении перевозчика.