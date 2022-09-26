Харківська IT-компанія Simcord подала до суду проти Google

Харківська IT-компанія Simcord, яка після повномасштабного вторгнення росії релокувалась у Закарпатську область, подала позов проти Google. Справу розглядатиме Господарський суд Києва.

Зазначається, що Simcord просить визнати певну інформацію недостовірною. Крім того, компанія вимагає компенсацію за завдану нібито моральну шкоду.

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Simcord проти Google

Про позов харківської IT-компанії проти Google стало відомо з ухвали Господарського суду Києва від 20 вересня, коли відбулось підготовче засідання у справі. Як пише видання dev.ua, відповідачами виступають юридичні особи Google LLC та товариство з обмеженою відповідальністю "Гугл".

Разом з тим, про що саме йдеться, у матеріалах суду не вказано. Перше засідання для фактичного розгляду справи призначено на 25 жовтня 2022 року й розпочнеться о 12:30.

Зауважимо, що раніше в офісі безпосередньо Simcord у Мукачево провели обшуки силовики. У компанії назвали дії правоохоронців незаконними – працівникам та керівництву начебто не повідомили підстав "візиту" й не надали жодних офіційних документів, які б давали підстави на вживання такого роду заходів.

За словами представників Simcord, тоді усіх працівників почали витягувати з їхніх робочих місць, відбирати особисті телефони та шикувати обличчям до стіни, без жодного роз'яснення їхніх прав. При цьому, все це начебто супроводжувалось криками та лайкою з боку силовиків, а також застосуванням психологічного та фізичного тиску.

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Додамо, що у своєму профілі на порталі DOU Simcord позиціонує себе, як холдинг, що випускає програмні продукти й використовує власну інфраструктуру фінансових продуктів, розділяючи прибуток з клієнтами. Компанія є резидентом Дія.City, заснована 2011 року, а бенефіціаром та директором вказаний Олександр Кудь.