Про це повідомила заступниця міністерки економіки Тетяна Бережна в етері телемарафону єдиних новин, передає 24 канал. Раніше заступник очільника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомляв, що лише на Львівщину переїхало понад 200 компаній.

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Звідки й куди бізнес релокується найчастіше

Компанії переїжджають до безпечніших регіонів за урядовою програмою "Релокація бізнесу". Для участі у ній необхідно подати заявку на онлайн-платформі Relocate.Prozorro.Sale. Скористатися такою можливістю можуть будь-які підприємства, незалежно від їхнього розміру.

Після того, як ви подасте заявку, вона почне оброблятися, і вам запропонують зручні способи перевезення вашого підприємства на безпечні території. Зараз для 286 підприємств здійснюється пошук відповідної локації,

– зазначила Бережна.

Посадовиця зауважила, що найчастіше бізнес переїжджає до Львівської області, – показник у 25% від загальної кількості релокованих підприємств. Далі статистика виглядає так:

Закарпатська область – 16%;

Чернівецька – 11%;

Івано-Франківська – 7%.

Спершу ми чуємо запити підприємства, яке бажає релокуватися, далі зв'язуємо його з обласними державними адміністраціями на місцях та обираємо найоптимальніший варіант,

– пояснила заступниця міністерки економіки.

До слова, посадовиця також додала, що найбільше бажання евакуювати власний бізнес до більш безпечних регіонів України нині проявляють підприємці з Харківської області.