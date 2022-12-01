Естафету звільнення працівників перейняв H&M: 1500 співробітників залишаться без роботи
Джерело:Reuters
H&M першим з великих європейських ритейлерів скоротить штат з метою економії. Передбачається, що у такий спосіб шведський бренд одягу зможе заощадити близько 190 мільйонів доларів у рік.
H&M скоротить працівників
Причиною скорочення штату у головному офісі ритейлером Hennes & Mauritz (H&M) стала криза вартості життя. Зокрема високої інфляції у світі та різким зростанням витрат спричинених повномасштабною війною в Україні. У компанії сподіваються заощадити 2 мільярди шведських крон на рік, що еквівалентне близько 190 мільйонам доларів, звільнивши 1500 співробітників.
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Це симптом проблем, з якими стикається сектор роздрібної торгівлі модним одягом. Підтримка освітлення та опалення у величезних магазинах стає все більшою проблемою через нестабільні ціни на енергоносії,
– розповідає старший аналітик Hargreaves Lansdown Сюзанна Стрітер.
Також у H&M заявив, що заощаджені гроші почнуть надходити з другої половини наступного року, а в IV кварталі будуть витрачені на реструктуризацію у розмірі 800 мільйонів шведських крон.
Ми переживаємо великий перехідний період, і вся індустрія роздрібної торгівлі стикається з безліччю проблем,
– сказав голова відділу звʼязків з інвесторами H&M Нільс Вінге.
Він також зауважив проблеми, повʼязані з пандемією, війною в Україні та зростаючими витратами на сировину, фрахт та енергію.
Нижчі, ніж очікувались продажі
Ритейлер H&M повідомив, що квартальні продажі виявились набагато нижчі, ніж очікували в компанії через низьку платоспроможність покупців, спричиненою високою інфляцією.
Один з конкурентів H&M – Inditex повідомив у вересні про квартальне зростання продажів, на відміну від H&M та плани підняти ціни, щоб компенсувати витрати.
Висока конкуренція
Ще однією причиною скорочення штату стала висока конкуренція серед ритейлерів на ринку. Компанія H&M стикається з жорсткою конкуренцією з боку дешевших брендів та онлайн-брендів.
Так, наприклад, британський рітейлер модного одягу Primark оголосив про плани додати 1800 робочих місць в Іспанії та Великій Британії в міру розширення.Нагадаємо! Влітку H&M прийняв рішення про повний вихід із російського ринку через повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Це коштуватиме компанії 190 мільйонів доларів. У H&M заявили, що вважають неможливим "з огляду на поточну ситуацію" продовжувати бізнес у Росії.
Інші компанії, які звільняють працівників
- Компанія вироблення комп'ютерів та принтерів HP планує скоротити 12% штату до кінця 2025 року. Тобто мовиться про 4 – 6 тисяч осіб.
- Після того, як Ілон Маск купив та очолив Twitte, одразу звільнив три топменеджери, потім ще декількох інженерів публічно в коментарях у Twitte. Також у компанії надіслали співробітникам е-мейл розсилку, де запропонували працювати понаднормово, або звільнитись.
- Цукерберг у листопаді повідомив, що материнська компанія Facebook, Meta, планує скоротити близько 11 тисяч робочих місць. Це перше масштабне звільнення в історії компанії соціальних медіа.
- Згодом автомобільна компанія Jaguar Land Rover заявила, що готова найняти працівників, яких звільнили у Facebook та Twitter.