Відкриття H&M в Україні: у яких ТРЦ Києва вже вишикувались черги
Мережа H&M офіційно повернулася на український ринок після тривалої перерви. Про це стало відомо із соціальних мереж.
Вже сьогодні, 9 листопада, мережа H&M запрацювала в Україні. Рекламні світлини та відео перших відчинених магазинів почали ширитися соцмережами. За свідченнями очевидців, черги до магазинів присутні з самого ранку.
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Станом на зараз відомо про їх роботу у місті Києві в ТРЦ "Lavina Mall" та "Respublika Park".
Черга до магазину H&M у ТРЦ "Respublika Park".
Момент відкриття H&M в ТРЦ "Lavina Mall"
Що відомо про повернення компанії
Раніше повідомлялось, що відкриття магазинів H&M в Україні заплановане на кінець листопада – початок грудня.
H&M хотіли відкритись раніше, однак зіштовхнулись із дефіцитом персоналу. За півтора року простою частина співробітників звільнились, хтось пішов захищати Україну, хтось виїхав з України,
– розповів директор одного з ТРЦ.
Відкриття магазинів буде відбуватися у кілька етапів
На першому етапі мережа повинна запустити у роботу шість магазинів:
Київ
- ТРЦ Retroville;
- Lavina Mall;
- Respublika Park;
- Dream Town;
- River Mall;
Львів
- Victoria Gardens.
Що стосується магазинів у ТРЦ Riviera (Одеса) та ТРЦ Nikolsky (Харків), то їх відкриють вже в наступному етапі.Нагадаємо! Повернення H&M на український ринок було тривалим процесом, участь у якому брало навіть Міністерство зовнішніх справ. Зокрема, перемовини розпочалися ще у травні 2022 року, але тоді бренди боялися, що Росія здійснить нові масштабні наступальні дії.