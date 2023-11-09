Відкриття H&M в Україні: у яких ТРЦ Києва вже вишикувались черги

Мережа H&M офіційно повернулася на український ринок після тривалої перерви. Про це стало відомо із соціальних мереж.

Вже сьогодні, 9 листопада, мережа H&M запрацювала в Україні. Рекламні світлини та відео перших відчинених магазинів почали ширитися соцмережами. За свідченнями очевидців, черги до магазинів присутні з самого ранку.

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Станом на зараз відомо про їх роботу у місті Києві в ТРЦ "Lavina Mall" та "Respublika Park".

Черга до магазину H&M у ТРЦ "Respublika Park".

Момент відкриття H&M в ТРЦ "Lavina Mall"

Що відомо про повернення компанії

Раніше повідомлялось, що відкриття магазинів H&M в Україні заплановане на кінець листопада – початок грудня.

H&M хотіли відкритись раніше, однак зіштовхнулись із дефіцитом персоналу. За півтора року простою частина співробітників звільнились, хтось пішов захищати Україну, хтось виїхав з України,

– розповів директор одного з ТРЦ.

Відкриття магазинів буде відбуватися у кілька етапів

На першому етапі мережа повинна запустити у роботу шість магазинів:

Київ

ТРЦ Retroville;

Lavina Mall;

Respublika Park;

Dream Town;

River Mall;

Львів

Victoria Gardens.

Що стосується магазинів у ТРЦ Riviera (Одеса) та ТРЦ Nikolsky (Харків), то їх відкриють вже в наступному етапі.

Повернення H&M на український ринок було тривалим процесом, участь у якому брало навіть Міністерство зовнішніх справ. Зокрема, перемовини розпочалися ще у травні 2022 року, але тоді бренди боялися, що Росія здійснить нові масштабні наступальні дії.