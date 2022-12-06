Закрив останній магазин: H&M повністю вийшов з Росії

Шведський ритейлер H&M, який оголосив раніше про плани завершити діяльність у Росії, закрив усі магазини мережі в країні. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на рішення компанії.

"Підтверджуємо, що всі магазини H&M Group в Росії закрито", – заявили в H&M. Мережа магазинів працювала у Росії з 2009 року.

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За попередніми оцінками вихід H&M з російського ринку коштуватиме компанії 190 мільйонів доларів. У H&M раніше заявляли, що вважають неможливим "з огляду на поточну ситуацію" продовжувати бізнес у Росії.

Як H&M виходив з російського ринку

На початку березня компанія призупинила продажі в Росії.

Згодом у керівництво компанії оголосило про плани зупинення бізнесу в країні "через обмеження, що перешкоджають операційній діяльності, та непередбачуваність майбутнього".

У листопаді компанія знову тимчасово відкрила магазини H&M в Росії в рамках процесу ліквідації та для продажу залишків товарних запасів в країні, повідомляло видання Nyhetsbyrаn Direkt.

25 листопада H&M повідомив про закриття 114 зі 146 магазинів у Росії.

Шведська компанія H&M – один з найбільших брендів косметики та одягу. У компанії є більш як 6 тисяч магазинів у 64 країнах світу. В Росії є близько 150 магазинів бренду.