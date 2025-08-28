Столичне кафе-кондитерська Honey на Жилянській, четвертий заклад мережі, який відкрився восени 2024 року, зазнало серйозних пошкоджень внаслідок російського ракетного удару по столиці 28 серпня.

Новий Honey зруйновано?

Про наслідки атаки ворога для мережі, повідомив Станіслав Завертайло, співвласник мережі, передає 24 Канал.

Honey на Жилянській майже повністю зруйноване. Російські ракети влучили поруч, зруйнувавши житлові будинки, офіси та наш новий заклад,

– написав він у соцмережах.

Які масштаби руйнувань?

За словами Завертайла, на відкриття закладу мережа витратила понад 10 років досвіду, значні ресурси та понад півмільйона доларів кредиту. Однак руйнування були настільки масштабними, що для відновлення роботи потрібно фактично все розібрати і збудувати заново, постраждало холодильне та інше обладнання.

Інші три заклади Honey, що працюють на Подолі, Золотих воротах та в ЦУМі, наразі продовжують роботу.

Довідково. Крім того, подружжя підприємців Станіслав Завертайло та Анна Дуніна розвивають ще дві кафе-пекарні під брендом "Завертайло" у Києві – на вулицях Межигірська та Володимирська.

Що відомо про наслідки атаки на Київ?