Новое заведение известной киевской сети разрушено атакой – владелец показал масштабы убытков
- Столичное кафе-кондитерская Honey на Жилянской разрушено российским ракетным ударом, требует полного восстановления.
- На открытие заведения потрачено более 10 лет опыта и более полумиллиона долларов кредита, но другие три заведения Honey продолжают работать.
Столичное кафе-кондитерская Honey на Жилянской, четвертое заведение сети, которое открылось осенью 2024 года, получило серьезные повреждения в результате российского ракетного удара по столице 28 августа.
Новый Honey разрушен?
О последствиях атаки врага для сети, сообщил Станислав Завертайло, совладелец сети, передает 24 Канал.
Honey на Жилянской почти полностью разрушено. Российские ракеты попали рядом, разрушив жилые дома, офисы и наше новое заведение,
– написал он в соцсетях.
Какие масштабы разрушений?
По словам Завертайло, на открытие заведения сеть потратила более 10 лет опыта, значительные ресурсы и более полумиллиона долларов кредита. Однако разрушения были настолько масштабными, что для восстановления работы нужно фактически все разобрать и построить заново, пострадало холодильное и другое оборудование.
Другие три заведения Honey, работающих на Подоле, Золотых воротах и в ЦУМе, пока продолжают работу.
Справка. Кроме того, супруги предпринимателей Станислав Завертайло и Анна Дунина развивают еще две кафе-пекарни под брендом "Завертайло" в Киеве – на улицах Межигорская и Владимирская.
Что известно о последствиях атаки на Киев?
- Россия осуществила очередную массированную комбинированную атаку по Киеву в ночь на 28 августа. Это была комбинированная атаки, ведь враг применил дроны и ракеты различных типов.
- По последним данным, в результате атаки погибли 18 человек, среди жертв – 4 детей.
- Разрушения зафиксированы более чем на 20 объектах в семи районах города.
- О разрушениях сообщили сразу два столичных книжных магазина – Readeat и КнигоЛенд.
- Пострадало депо "Новой почты", ранения получили трое работников. Пострадавшие в тяжелом и среднем по тяжести состояниях.