Новый Honey разрушен?

О последствиях атаки врага для сети, сообщил Станислав Завертайло, совладелец сети, передает 24 Канал.

Honey на Жилянской почти полностью разрушено. Российские ракеты попали рядом, разрушив жилые дома, офисы и наше новое заведение,

– написал он в соцсетях.

Какие масштабы разрушений?

По словам Завертайло, на открытие заведения сеть потратила более 10 лет опыта, значительные ресурсы и более полумиллиона долларов кредита. Однако разрушения были настолько масштабными, что для восстановления работы нужно фактически все разобрать и построить заново, пострадало холодильное и другое оборудование.

Другие три заведения Honey, работающих на Подоле, Золотых воротах и в ЦУМе, пока продолжают работу.

Справка. Кроме того, супруги предпринимателей Станислав Завертайло и Анна Дунина развивают еще две кафе-пекарни под брендом "Завертайло" в Киеве – на улицах Межигорская и Владимирская.

Что известно о последствиях атаки на Киев?