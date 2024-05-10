"Престолонаслідник" Apple: хто стане наступним гендиректором після Тіма Кука
Джерело:Bloomberg
Вже відомо, кого можуть призначити наступним гендиректором Apple. Втім в компанії точаться дискусії щодо кандидатів.
Хто буде після Тіма Кука
Ймовірно, що наступним після Тіма Кука стане керівник відділу розробки апаратного забезпечення Джон Тернус.
Читайте також Apple здійснила зворотний викуп акцій на сотню мільярдів: навіщо гіганту такий крокЗауважте! Такий вибір на посаду гендиректора може влаштувати не всіх високопосадовців.
Торік нинішній глава Apple Тім Кук дав інтерв'ю, в якому зізнався, що готує собі наступника. Втім на пенсію він поки що не збирається.
Деякі особи, які наближені до Кука, припускають, що він залишатиметься на посаді СЕО ще мінімум 3 роки. А після цього відкриє благодійний фонд на накопичення, які заробив в Apple.
Дискусії щодо кандидатів
Якби Тім Кук залишив посаду ще кілька років тому, то на його місце призначили б операційного директора компанії Джеффа Вільямса. Так вважають джерела, які знайомі із внутрішніми справами компанії.Цікаво! Вільямса називали, як і Кука, справжнім прагматиком та управлінцем на відміну від візіонера Стіва Джобса. Цьогоріч Вільямсу виповниться 61 рік, він молодший на 2 роки за 63-річного Кука. Припускають, що рада директорів Apple бажає, щоб новий глава обіймав цю посаду не менше 10 років.
Саме тому наступником може стати Джон Тернус, якому 49 років. До речі, в Apple він пропрацював понад 20 років.
- З одного боку – Тернус заслужив визнання з боку Кука та інших керівників, а також він має управлінські якості. Та й Apple все частіше робить його "обличчям" нових продуктів.
- З іншого боку – Джон Тернус не брав участі у розробці багатьох великих проєктів Apple за останні роки. Крім того, він уникає сміливих технологічних рішень й не робить "ставку на майбутнє". Таким чином, деякі інженери не виявляють до нього поваги.