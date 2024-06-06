Ілона Маска посунули з місця найбагатшої людини планети

Торік власник X та засновник Tesla очолив рейтинг найбагатших людей у світі. Втім цьогоріч перше місце у списку Ілону Маску не дісталося, адже акції його автомобільної компанії опустилися на майже 30% від початку 2024 року.

Хто посунув власника Х

Обігнав Ілона Маска у рейтингу найбагатших французький мільярдер Бернар Арно, який є генеральним директором конгломерату розкоші LVMH.

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Арно став найбагатшою людиною світу після того, як акції LVMH зросли майже на 1,5% на торгах в Європі, а його статки за добу – на 7,7 мільярда доларів.

Від початку року акції компанії LVMH зросли на 5,5%,

У той час, як акції Tesla – впали на майже 30%..

Маск був найбагатшим у 2023 році

Загальні статки Бернара Арно становлять 210,1 мільярда доларів, а Ілона Маска – 208,6 мільярда доларів.

Відповідно до рейтингу Bloomberg Billionaires Index, засновник компаній Tesla та SpaceX у 2023 році очолив найпершу сходинку списку найбагатших у світі.

Наприкінці грудня 2023 року статки Ілона Маска становили 238 мільярдів доларів та зросли з початку року на 101 мільярд доларів.

На другому місці рейтингу тоді був мільярдер Бернар Арно. А на третьому – засновник та колишній гендиректор Amazon Джефф Безос.

Хто входив до першої п'ятірки найбагатших людей у 2023 році:

Засновник Microsoft Білл Гейтс – 140 мільярдів доларів,

Колишній СЕО Microsoft Стів Балмер – 130 мільярдів доларів,

Засновник Meta Марк Цукерберг – 129 мільярдів доларів,

Співзасновник компаній Google, Alphabet Ларрі Пейдж – 127 мільярдів доларів,

Засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон – 124 мільярдів доларів.

Крім того, до рейтингу потрапив й український олігарх – Рінат Ахметов. Його статки становили 5,77 мільярда доларів. Він посів 471 сходинку.