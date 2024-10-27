Індекс мільярдерів: хто очолює оновлений рейтинг і чи є в ньому українці
27 жовтня 2024, 12:29Читать новость на русском
Джерело:Bloomberg
Bloomberg оновив рейтинг світових мільярдерів. Багато сюрпризів новий список не подарував.
Хто найбагатший
Очолив рейтинг Ілон Маск, його статки оцінили у 266 мільярдів доларів. У трійку лідерів увійшли Джефф Безос та Марк Цукерберг – 211 та 203 мільярди відповідно, інформує Bloomberg.
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До десятки найуспішніших людей планети також входять:
- Ларрі Еллісон (186);
- Бернар Арно (181);
- Білл Гейтс (160);
- Ларрі Пейдж (150);
- Стів Балмер (148);
- Воррен Баффет (143);
- Сєргєй Брін (141).
Чи є в рейтингу українці
Наразі у списку 500 найбагатших людей у світі немає жодного представника України. В іспанця Хуана Ройга, який перебуває на останній сходинці, зараз 6,32 мільярда доларів.