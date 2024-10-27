Індекс мільярдерів: хто очолює оновлений рейтинг і чи є в ньому українці

27 жовтня 2024, 12:29
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Автор: Ярослав Сиваківський

Джерело:

Bloomberg

Bloomberg оновив рейтинг світових мільярдерів. Багато сюрпризів новий список не подарував.

Хто найбагатший 

Очолив рейтинг Ілон Маск, його статки оцінили у 266 мільярдів доларів. У трійку лідерів увійшли Джефф Безос та Марк Цукерберг – 211 та 203 мільярди відповідно, інформує Bloomberg

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До десятки найуспішніших людей планети також входять: 

  • Ларрі Еллісон (186);
  • Бернар Арно (181);
  • Білл Гейтс (160);
  • Ларрі Пейдж (150);
  • Стів Балмер (148);
  • Воррен Баффет (143);
  • Сєргєй Брін (141). 

Чи є в рейтингу українці

Наразі у списку 500 найбагатших людей у світі немає жодного представника України. В іспанця Хуана Ройга, який перебуває на останній сходинці, зараз 6,32 мільярда доларів. 