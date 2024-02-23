Збір "Морський бій": які бізнеси вже задонатили найбільші суми на дрони Sea Baby

В Україні триває черговий масштабний збір, від якого решткам флоту російських окупантів буде вкрай несолодко. Деякі бізнеси донатять просто космічні суми.

Потужний збір на дрони Sea Baby

Платформа UNITED24 разом із Monobank, Лаченом та Стерненком оголосили новий масштабний збір. Його мета – зібрати 297,5 мільйона гривень на 35 морських човнів СБУ Sea Baby. 24 Канал розповідає, які бізнеси вже долучилися до збору та який розмір їхніх внесків.

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Легендарні кораблі вже вразили 9 суден російських окупантів у Чорному морі та Кримський міст. За внесок у 8,5 мільйона гривень можна дати одному з човнів ім'я. До речі, зробити донат на банку можна за посиланням.

Цікаво! Морський дрон Sea Baby може розганятися до 90 кілометрів на годину та долати відстань у 1000 кілометрів. Також цей човен здатен нести до 850 кілограмів вибухівки

Скільки український бізнес донатить на Sea Baby

Перший великий внесок зробила "Нова пошта". Компанія перерахувала на банку 1 мільйон гривень. Згодом UNITED24 повідомив про 500 тисяч гривень від мережі аптек АНЦ. Незабаром ще по 1 мільйону гривень переказали Enjoy the wood та INTERTOP.

Перший іменний дрон належить компанії "Котигорошко", вона зробила внесок на 8,5 мільйона гривень. Човен назвали так само як і компанію.

Наступний великий гравець, який долучився до збору – Акордбанк. Розмір донату – 1 мільйон гривень. Не залишився осторонь збору і Uklon, від нього на банку прийшли 5 мільйонів гривень. До нього доєднались компанія Інсайдер UA: з донатом у 3,5 мільйона гривень, тож вони також отримали можливість дати ім'я одному з дронів.

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Свій внесок у страшний сон російського флоту у розмірі 1 мільйона гривень зробив VARUS. Ще півмільйона гривень надійшло від STUDY.UA. Позначку у 50 мільйонів гривень вдалося подолати дуже швидко.

Третій іменний дрон буде присвячений Фавбет. Компанія зробила внесок у 10 мільйонів гривень та назвала човен "Фаворит". Одразу після цього донат у 500 тисяч гривень зробила компанія Laba Group. Стільки ж задонатила мережа сімейних магазинів ДЕЛВІ. Позначку у 100 мільйонів гривень вдалося перетнути буквально за день.

Цікаво! Вартість одного дрона Sea Baby складає 8,5 мільйона гривень. Саме такий розмір донату, який дає можливість назвати човен.

Потужний поштовх донатом у 40 мільйонів гривень збору дав Monobank. Компанія також має можливість дати ім'я одному з човнів, які завдали шаленого удару російському флоту. Інтернет-видання Блискавка також підтримало збір донатом в 1 мільйон гривень. Відтак, залишилося зовсім трішки, аби перетнути екватор у 150 мільйонів гривень.

Збір триває, і українців та підприємців закликають активно долучатися до збору, аби російські окупанти відправили свої військові кораблі якомога далі від Чорного моря.