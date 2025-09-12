Ларрі Еллісон знову потрапив на перші шпальта ЗМІ. Цьому посприяла низка угод щодо хімічних обчислень компанії Oracle, співзасновником якої він є.

Як Ларрі Еллісон знову став популярним?

Укладені угоди Oracle сколихнули світ технологій й призвели до зростання акцій компанії на майже 36%. Це довело статки Еллісона до майже 400 мільярдів доларів, які поступаються лише статками Ілона Маска, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Крім того, Еллісон нещодавно з'ясував, як об'єднати тисячі комп'ютерів для роботи систем штучного інтелекту.

Відомо, що Oracle, яка є однією з найбільших американських компаній, розробників систем керування базами даних, перемогла конкурентів з баз даних у 1990-х роках.

Втім згодом компанія втратила майже десятиліття прибутку від продажів та фондового ринку від масового переходу бізнес-додатків до хмари.

Зараз штучний інтелект демонструє величезні перспективи для Oracle, втім успіх далеко не гарантований, враховуючи, що вся галузь все ще працює над прибутковою бізнес-моделлю.

Зверніть увагу! Oracle особливо тісно пов'язала себе з однією компанією – OpenAI, яка, за словами співрозмовника видання, зобов'язалася виплатити Oracle 300 мільярдів доларів за обчислювальні ресурси протягом 5 років.

Що відомо про життя Ларрі Еллісона?

Наприклад, у 2010 році Ларрі зіграв самого себе у фільмі "Залізна людина 2". Зухвала тактика та розкішний спосіб життя принесла йому роль поганого хлопця Кремнієвої долини з моменту його співзаснування Oracle у 1977 році.

Крім того, Еллісон завоював репутацію надзвичайно технологічного титана та плейбоя, вирішуючи відверто несексуальні, надто складні обчислювальні завдання.

Крім того, Paramount – медіаконгломерат, який зараз контролює родина Еллісона – готує заявку на викуп легендарного Warner Bros Discovery.

Чи багатший Еллісон за Ілона Маска?