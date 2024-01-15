Війна змінила багато політичних та бізнес-процесів. В результаті бойових дій постраждали промислові групи, які мали неабиякий вплив у політично-суспільній площині.

Війна позбавила олігархів колишнього впливу

Американське видання The New York Times вважає, що повномасштабна війна Росії проти України суттєво вплинула на силу олігархів. Зокрема, йдеться про знищення великої кількості промислових активів, які були розташовані у східних областях країни.

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Війна, спустошивши українську промисловість, обмежила владу так званих олігархів, магнатів, які тривалий час панували в економіці та використовували свої багатства для купівлі політичного впливу,

– пише видання.

Лише за попередніми підрахунками, найбагатші люди України втратили десятки мільярдів доларів. Найбільше постраждав Рінат Ахметов, який залишився без таких потужних активів як:

два металургійні заводи (Маріуполь);

коксохімічний завод (Авдіївка);

вітрові та теплові електростанції.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Список може поповнюватися, адже об'єкти Ахметова часто опиняються під обстрілами та стають мішенями для ворожих снарядів та дронів.

Ахметов отримав найбільший удар, втративши понад 9 мільярдів доларів. Він один із лише двох мільярдерів, що залишилися в Україні, порівняно з 10 до війни,

– додають у The New York Times.

Також повідомляється, що Ахметов – один із небагатьох великих українських бізнесменів, який від початку повномасштабного вторгення не покидав території України.