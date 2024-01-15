Война лишила олигархов прежнего влияния
Американское издание The New York Times считает, что полномасштабная война России против Украины оказала существенное влияние на силу олигархов. В частности, речь идет об уничтожении большого количества промышленных активов, расположенных в восточных областях страны.
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Война, опустошив украинскую промышленность, ограничила власть так называемых олигархов, магнатов, долгое время господствовавших в экономике и использовавших свои богатства для покупки политического влияния,
– пишет издание.
Только по предварительным подсчетам, самые богатые люди Украины потеряли десятки миллиардов долларов. Больше всего пострадал оставшийся Ринат Ахметов без таких мощных активов как:
- два металлургических завода (Мариуполь);
- коксохимический завод (Авдеевка);
- ветровые и тепловые электростанции.
Список может пополняться, ведь объекты Ахметова часто оказываются под обстрелами и становятся мишенями для вражеских снарядов и дронов.
Ахметов получил наибольший удар, потеряв более 9 миллиардов долларов. Он один из лишь двух миллиардеров, оставшихся в Украине по сравнению с 10 до войны,
– добавляют в The New York Times.
Также сообщается, что Ахметов – один из немногих крупных украинских бизнесменов, который с самого начала полномасштабного вторжения не покидал территорию Украины.