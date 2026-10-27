Кому належить "АТБ" і скільки заробляє продуктова мережа

"АТБ" – один із найбільших гравців українського продуктового ритейлу. За успіхом компанії стоять троє бізнесменів, які розвивали її від початків оптової торгівлі до національної мережі дискаунтерів.

Хто власник "АТБ"

Співвласниками мережі "АТБ" є Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков і Віктор Карачун. Кожному з них належить по 33,3% компанії, пише "РБК-Україна".

Мережа працює у форматі національного дискаунтера та виросла з корпорації "АгроТехБізнес". Її історія почалася у 1993 році з оптової торгівлі пальним, а згодом бізнес розширився до масштабної переробної діяльності.

Одним із ключових етапів розвитку стало формування кола співвласників, до якого увійшли Буткевич, Єрмаков і Карачун.

Як Геннадій Буткевич прийшов до продуктового бізнесу

У 1990-х роках Геннадій Буткевич очолював правоохоронні структури Дніпропетровщини, а також служби безпеки корпорацій "Співдружність" і "Єдині енергетичні системи України" (ЄЕСУ).

У 1996 році він став власником м'ясокомбінату "Ювілейний". Це стало одним із кроків, що заклали основу для подальшого розвитку бізнесу в продуктовому сегменті.

За наступні 15 років "АТБ" суттєво посилила позиції на ринку. У 2013 році за виручкою мережа обійшла Fozzy Group і закріпилася серед лідерів українського ритейлу. Цьому сприяли кілька чинників:

оптимізація витрат і робота у форматі дискаунтера;

власне виробництво;

сильна переговорна позиція у відносинах із постачальниками.

Масштаб мережі дає їй значні можливості під час переговорів із виробниками. За словами Віктора Карачуна, у 2022 році навіть The Coca-Cola Company перейшла на тару об'ємом 2,2 літра, яку розробили спеціально для "АТБ".

У 2025 році оборот мережі сягнув 247,3 мільярдів гривень, а її частка на ринку становила близько 40%.

Які статки має співвласник "АТБ"

Геннадій Буткевич входить до числа найбагатших українських бізнесменів. За рейтингом журналу "Фокус" за 2025 рік, його статки оцінюють у 678 мільйонів доларів.

Водночас бізнесмен є лише одним із трьох співвласників мережі: Євген Єрмаков і Віктор Карачун також мають по третині компанії. Завдяки масштабу бізнесу "АТБ" залишається одним із ключових гравців українського продуктового ринку.

До слова, майже в кожному українському місті є супермаркети "АТБ", але покупці інколи помічають: виглядають вони по-різному. Одні – звичні "сині", інші – більш сучасні, майже "чорні", проте різниця не тільки в кольорі. Тож виникає питання, чим саме відрізняються "чорні" та "сині" магазини "АТБ".

Виявляється, що "чорні" супермаркети "АТБ" мають сучасніший інтер’єр, більше простору та додаткові зони для випічки, кави і фрешів, а також економлять до 70% електроенергії в порівнянні з "синіми". Також у "чорних" магазинах встановлюють каси самообслуговування для швидшого обслуговування покупців та уникнення черг.