Як зріс виторг АТБ?
За результатами 2025 року товарообіг торговельної мережі АТБ становив 294,2 мільярди гривень (з ПДВ і акцизним податком), повідомили у заяві компанії.
Дивіться також Порушення на мільйони та готель-привид: податкова перевірила відомий курорт Буковель
Це на 18% перевищило показники попереднього року. Середній чек у мережі "АТБ-Маркет" минулого року становив понад 260 гривень.
Протягом одного року клієнти АТБ у різних куточках України зробили понад один мільярд покупок – це також є рекордним показником для вітчизняної галузі продовольчого ритейлу.
Скільки податків сплатила мережа?
Загальна сума сплачених групою компаній АТБ податків і зборів, включаючи митні платежі та єдиний соціальний внесок, 2025 року становила 37,88 мільярдів гривень. Цей показник на 32,37% перевищив обсяг сплачених податків попереднього року.
З цієї суми до державного бюджету пішло 25,06 мільярдів, до місцевих бюджетів – 8,37 мільярдів, а цільові державні фонди отримали 4,44 мільярди гривень.
Флагманське підприємство корпорації – торговельна мережа "АТБ-Маркет" протягом 2025-го сплатила податків і зборів на суму 30 мільярдів гривень.
Новини українського бізнесу
В Україні 67 тисяч власників компаній з доходом від 10 мільйонів гривень, зосереджених переважно у Києві, Дніпропетровщині та Львівщині. Рінат Ахметов очолює ТОП-10 бізнесменів 2025 року з доходом компаній 565,7 мільярдів гривень, а Світлана Івахів є єдиною жінкою у топі.
Металургійна компанія Metinvest очолює рейтинг найбільших приватних компаній України за доходами. Загалом переробна промисловість забезпечила найбільшу частку податкових надходжень до бюджету України у 2025 році.
Виробники продуктів харчування в Україні будуть забезпечені електроенергією для запобігання дефіциту їжі під час відключень світла.
ДСНС та Міненерго отримали доручення забезпечити приєднання генеруючих установок та формування резервів харчів.