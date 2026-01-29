Как выросла выручка АТБ?

По результатам 2025 товарооборот торговой сети АТБ составил 294,2 миллиарда гривен (с НДС и акцизным налогом), сообщили в заявлении компании.

Это на 18% превысило показатели предыдущего года. Средний чек в сети "АТБ-Маркет" в прошлом году составил более 260 гривен.

В течение одного года клиенты АТБ в разных уголках Украины сделали более одного миллиарда покупок – это также является рекордным показателем для отечественной отрасли продовольственного ритейла.

Сколько налогов уплатила сеть?

Общая сумма уплаченных группой компаний АТБ налогов и сборов, включая таможенные платежи и единый социальный взнос, 2025 года составила 37,88 миллиардов гривен. Этот показатель на 32,37% превысил объем уплаченных налогов предыдущего года.

Из этой суммы в государственный бюджет ушло 25,06 миллиардов, в местные бюджеты – 8,37 миллиардов, а целевые государственные фонды получили 4,44 миллиарда гривен.

Флагманское предприятие корпорации – торговая сеть "АТБ-Маркет" в течение 2025-го уплатила налогов и сборов на сумму 30 миллиардов гривен.

