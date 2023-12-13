Huawei готовий будувати перший завод у Європі
Джерело:Reuters
Компанія Huawei готова втілювати плани щодо будівництва потужностей у Європі. Старт будівельних робіт запланований вже на наступний рік.
Huawei розширить потужності на Європу
Китайська компанія Huawei планує розпочати будівництво нового заводу у 2024 році. Новий комплекс техногіганта буде розташований на території Франції.
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Як стало відомо з обізнаних джерел, на заводі повинні виготовляти обладнання для мереж мобільного зв'язку. Деякі європейські уряди побоюються китайського гіганта і обмежують використання його обладнання для 5G, але наразі це компанію не зупиняє.
Компанія окреслила плани щодо заводу з початковими інвестиціями в розмірі 200 мільйонів євро у 2020 році, але розгортання було відкладено через пандемію COVID-19,
– повідомляють джерела.
Коли завод поблизу Страсбурга буде завершений та розпочне свою роботу – наразі невідомо. В уряді повідомляють про 2025 рік, але все може змінитися через обмеження щодо китайської компанії.
Європейські лідери намагаються знайти баланс, адже хочуть водночас і знизити безпекові ризики, і співпрацювати з другою найбільшою економікою світу.