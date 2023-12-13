Huawei розширить потужності на Європу

Китайська компанія Huawei планує розпочати будівництво нового заводу у 2024 році. Новий комплекс техногіганта буде розташований на території Франції.

Цікаво Комунікація – це головне: про що повинен знати кожен у робочому колективі

Як стало відомо з обізнаних джерел, на заводі повинні виготовляти обладнання для мереж мобільного зв'язку. Деякі європейські уряди побоюються китайського гіганта і обмежують використання його обладнання для 5G, але наразі це компанію не зупиняє.

Компанія окреслила плани щодо заводу з початковими інвестиціями в розмірі 200 мільйонів євро у 2020 році, але розгортання було відкладено через пандемію COVID-19,

– повідомляють джерела.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Коли завод поблизу Страсбурга буде завершений та розпочне свою роботу – наразі невідомо. В уряді повідомляють про 2025 рік, але все може змінитися через обмеження щодо китайської компанії.

Європейські лідери намагаються знайти баланс, адже хочуть водночас і знизити безпекові ризики, і співпрацювати з другою найбільшою економікою світу.