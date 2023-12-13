Huawei расширит мощности на Европу
Китайская компания Huawei планирует начать строительство нового завода в 2024 году. Новый комплекс техногиганта будет расположен на территории Франции.
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Как стало известно из осведомленных источников, на заводе должны производить оборудование для сетей мобильной связи. Некоторые европейские правительства опасаются китайского гиганта и ограничивают использование его оборудования для 5G, но пока эта компания не останавливается.
Компания очертила планы по заводу с первоначальными инвестициями в размере 200 миллионов евро в 2020 году, но развертывание было отложено из-за пандемии COVID-19,
– сообщают источники.
Когда завод вблизи Страсбурга будет завершен и начнет свою работу, пока неизвестно. В правительстве сообщают о 2025 году, но все может измениться из-за ограничений по китайской компании.
Европейские лидеры пытаются найти баланс, ведь хотят одновременно и снизить риски безопасности, и сотрудничать со второй крупнейшей экономикой мира.