Зникли майже 50 мільярдів доларів: Ілон Маск перестав бути трильйонером

Американський підприємець Ілон Маск більше не входить до клубу трильйонерів за версією Bloomberg Billionaires Index. Після різкого зниження вартості акцій SpaceX його статки скоротилися до 957 мільярдів доларів.

Чому Маск більше не трильйонер?

Днями акції SpaceX почали стрімко обвалюватись, за версією індексу Bloomberg.

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Наприкінці торгової сесії 23 червня акції космічної компанії торгувалися поблизу рівня 156 доларів за папір. Водночас протягом дня котирування піднімалися до 225 доларів, однак утримати цей рівень не вдалося.

На передринкових торгах 24 червня акції продовжили дешевшати, що додатково вплинуло на оцінку статків Маска. Так він втратив майже 50 мільярдів доларів, а його статки спустились до 957 мільярдів.

Проте, на відміну від Bloomberg Billionaires Index, журнал Forbes, як і раніше, вважає Маска трильйонером, оцінюючи його статки в 1,1 трильйона доларів.

Що відбувається з акціями SpaceX?

Акції космічної компанії Ілона Маска за торгову сесію 22 червня подешевшали на 16,4%, писало Financial Times.

Під час первинного розміщення акції SpaceX стартували з позначки 135 доларів за акцію. Уже через кілька днів, 16 червня, на хвилі високого попиту їхня вартість підскочила до 215 доларів. Однак після стрімкого ралі інвесторський ентузіазм почав згасати.

За підрахунками Financial Times на основі даних Bloomberg, падіння ринкової вартості SpaceX стало другою найбільшою одноденною втратою капіталізації серед усіх компаній в історії.

Станом на завершення торгів 22 червня ринкова вартість компанії становила близько 2,03 трильйонів доларів. Для порівняння, під час внутрішньоденного максимуму 16 червня капіталізація SpaceX майже досягала позначки у 3 трильйонів доларів.

На думку експертів, причиною різкого спаду стало вичерпання початкового попиту з боку інвесторів.

Усі, хто хотів купити акції SpaceX, зробили це в перші кілька днів, і, схоже, цей попит уже вичерпався,

– зазначив представник інвестиційного банку Jones Trading Майк О’Рурк.

Отже, ситуація демонструє, наскільки сильно оцінка найбагатших людей світу залежить від коливань вартості їхніх компаній на ринку. Подальша динаміка паперів залежатиме від того, чи зможе компанія виправдати надзвичайно високі очікування ринку.

До слова, про те, що підприємець Ілон Маск офіційно став першою людиною в історії, чиї статки перевищили позначку в 1 трильйон доларів, стало відомо 11 червня. Це сталося після рекордного первинного розміщення акцій компанії SpaceX.

Компанія залучила 75 мільярдів доларів під час IPO, що стало одним із найбільших виходів на біржу в історії технологічного сектору. До проведення розміщення журнал Forbes оцінював статки Маска приблизно у 780 мільярдів доларів, що вже значно перевищувало капітал будь-якого іншого бізнесмена світу.

Сьогодні бізнес-імперія Маска охоплює одразу кілька галузей – автомобілебудування, космос, штучний інтелект, соціальні мережі та нейротехнології.