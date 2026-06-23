Що таке антиматерія і як вона працює?

З розвитком приватного космосу цілі, які раніше здавалися недосяжними, стають реальністю. Наприклад, NASA планує висадити людей на Марс уже у 2030-х роках. Проте для подорожей за межі нашої Сонячної системи людству доведеться вивести космічні рушійні системи на абсолютно новий рівень, пише Gizmodo.

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Хоча це звучить як сюжет науково-фантастичного фільму, деякі експерти серйозно пропонують використовувати антиматерію для генерації колосальних обсягів енергії. Концепція поки залишається теоретичною, але нещодавно генеральний директор SpaceX Ілон Маск та адміністратор NASA Джаред Айзекман публічно підтримали цю ідею під час дискусії в соціальній мережі X.

Щоб зрозуміти потенціал цієї технології, варто розібратися у фізиці процесу. Уявіть, що кожна частинка звичайної матерії має свого "дзеркального близнюка" – античастинку. Вона має такі ж властивості, але протилежний електричний заряд. Коли матерія зустрічається з антиматерією, відбувається анігіляція: вони миттєво знищують одна одну, вивільняючи чисту енергію. Ефективність цього процесу практично ідеальна – майже 100% маси частинок перетворюється на енергію.

Для порівняння:

Анігіляція матерії та антиматерії виробляє приблизно в 10 мільярдів разів більше енергії на одиницю маси, ніж хімічне згоряння у сучасних ракетах.

на одиницю маси, ніж хімічне згоряння у сучасних ракетах. Це у 300 разів ефективніше за ядерний синтез, який наразі вважається однією з найперспективніших рушійних стратегій майбутнього.

Які є реалістичні альтернативи вже зараз?

Поки антиматерія залишається теоретичним концептом, NASA розробляє більш реалістичні рішення для прискорення польотів. У 2028 році агентство планує випробувати космічний апарат на ядерній тязі Space Reactor-1 Freedom.

Цей апарат має доставити на Марс три гелікоптери Skyfall (аналоги Ingenuity). Очікується, що перший політ триватиме близько року, проте в майбутньому потужніші ядерно-електричні ракети зможуть скоротити час подорожі до Марса приблизно до 2 – 3 місяців.

Від теорії до практики: головні виклики

Якби вчені змогли виробляти та утримувати великі обсяги антиматерії, це дозволило б створити двигуни для надшвидкісних космічних подорожей. Кораблі змогли б брати на борт більше корисного вантажу, а людство отримало б шанс вирушити до інших зоряних систем (принаймні без екіпажу). Однак на практиці все набагато складніше.

Сьогодні фізики в лабораторіях, таких як Європейська організація з ядерних досліджень (CERN), здатні створювати антиматерію лише в мізерних кількостях. Навіть якщо проблему масового виробництва усунуть, інженерам доведеться придумати, як безпечно зберігати цю надзвичайно нестабільну субстанцію та як побудувати двигуни, здатні приборкати її енергію.

Попри ці технічні перешкоди, космічні агентства та приватні компанії вже інвестують у розробки. Каліфорнійський стартап Positron Dynamics стверджує, що знайшов спосіб генерувати інтенсивні пучки холодних позитронів – антиматерійних аналогів електронів. За їхніми словами, це дозволить створити ракетний двигун, який буде в 1000 разів ефективнішим за найсучасніші іонні двигуни.

Коли чекати на міжзоряні польоти?

Протягом багатьох років NASA підтримувало теоретичні дослідження в цій галузі, хоча наразі не фінансує безпосередню розробку таких систем. Проте, зважаючи на публічну позицію Джареда Айзекмана, пріоритети агентства можуть змінитися під його керівництвом. Водночас зараз головний фокус NASA зосереджений на поверненні астронавтів на Місяць, тому амбіції щодо виходу за межі Сонячної системи, ймовірно, залишаться планами на більш віддалене майбутнє.

Той факт, що дві найвпливовіші фігури в сучасній космонавтиці відкрито визнають потенціал антиматерії, є важливим сигналом для всієї індустрії. Це свідчить про те, що людство вже зараз починає закладати теоретичний фундамент для міжзоряних подорожей, перетворюючи найсміливіші наукові фантазії на інженерні завдання завтрашнього дня.