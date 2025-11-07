Ілон Маск отримає 1 трильйон доларів, – рішення інвесторів Tesla

Акціонери Tesla схвалили пакет оплати праці, який може зробити генерального директора Ілона Маска першим трильйонером у світі.

Чому Маск отримає 1 трильйон доларів?

Tesla оголосила, що власники понад 75% акцій проголосували за пакет виплат на щорічних зборах акціонерів компанії, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Згідно з новими умовами, Маск не отримуватиме жодної зарплати, але затверджений пакет оплати праці надається у формі гранту на акції, який дасть йому до 423,7 мільйона додаткових акцій Tesla протягом наступних 10 років.

Вартість цих акцій може сягати близько 1 трильйону доларів, за умови, що компанія досягне ринкової капіталізації в 8,5 трильйонів доларів. Отримання всіх акцій, доступних за цим пакетом, протягом наступних 10 років буде еквівалентно заробітку в 275 мільйонів доларів на день, що перевершить будь-який інший пакет оплати праці керівників в історії.

Протягом наступного десятиліття Маск має досягти таких ключових етапів:

Поставка 20 мільйонів автомобілів Tesla та одного мільйона роботів;

Отримання 10 мільйонів підписок на функцію повністю автономного водіння Tesla;

Введення в комерційну експлуатацію одного мільйона безпілотних таксі Robotaxi;

Отримання до 400 мільярдів доларів основного прибутку;

Зрештою, загальна ринкова вартість Tesla зросте до 8,5 трлн доларів, а зараз вона становить 1,4 трильйона доларів.

Що відомо про статки Маска?

Згідно з даними Bloomberg, статки Маска оцінюються в 473 мільярди доларів , здебільшого завдяки його часткам у Tesla, а також в інших компаніях, повідомляє 24 Канал.

Маск є головним виконавчим директором Tesla, найціннішого у світі автовиробника. Компанія з Остіна, штат Техас, продає електромобілі та сонячні батареї для дому.

Маск також є головним виконавчим директором SpaceX, виробника ракет, якого NASA залучило до постачання космічної станції, а також володіє компанією xAI, що займається штучним інтелектом та соціальними мережами.

Що ще відомо про Ілона Маска?