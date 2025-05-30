Маск тисне на Конгрес заради безпілотних Tesla

Мільярдер Ілон Маск активно закликає американських законодавців розблокувати шлях для розвитку автономного транспорту в США. Останніми тижнями він особисто спілкується з членами Конгресу та просуває ідею спрощення законодавчого регулювання для безпілотних автомобілів.

Маск змінює закони

За даними Bloomberg, Маск та його команда лобіюють зміни до законопроєкту, поданого 15 травня. Він має закласти основу для майбутньої законодавчої бази щодо використання автономних авто на дорогах, інформує 24 Канал.

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Серед можливих сценаріїв:

прискорене ухвалення документа;

або розширення його положень ще до літніх канікул у Конгресі.

"Документ спирається на давні рекомендації Мінтрансу і має на меті створити умови для запуску автономних транспортних засобів у комерційне користування", – пояснив старший радник сенаторки Синтії Ламміс Джо Джексон.

Навіщо це Маску

Tesla активно готується до запуску сервісу безпілотного таксі в Остіні, який має стартувати вже 12 червня. У першій фазі компанія використовуватиме існуючі Model Y, а пізніше планує залучити спеціально розроблені Cybercab. Масове виробництво нових безпілотників очікується вже наступного року.

Втім, федеральні правила обмежують застосування таких машин – поки що дозволено лише 2500 тестових одиниць без керма та педалей. Для масштабного впровадження потрібне нове законодавче регулювання. Маск неодноразово публічно закликав створити єдину національну нормативну базу.

Було б добре, якби автономне водіння регулювалося не 50 різними законами в кожному штаті, а єдиним стандартом,

– заявив він під час візиту міністра транспорту США Шона Даффі на підприємства Tesla.

Довідково. Поки що лише деякі штати, як-от Техас, дозволяють широке використання автономних авто, розглядаючи їх як звичайні транспортні засоби.