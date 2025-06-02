Маск меняет законы

По данным Bloomberg, Маск и его команда лоббируют изменения в законопроект, поданного 15 мая. Он должен заложить основу для будущей законодательной базы по использованию автономных авто на дорогах, информирует 24 Канал.

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Среди возможных сценариев:

ускоренное принятие документа;

или расширение его положений еще до летних каникул в Конгрессе.

"Документ опирается на давние рекомендации Минтранса и имеет целью создать условия для запуска автономных транспортных средств в коммерческое пользование", – объяснил старший советник сенатора Синтии Ламмис Джо Джексон.

Зачем это Маску

Tesla активно готовится к запуску сервиса беспилотного такси в Остине, который должен стартовать уже 12 июня. В первой фазе компания будет использовать существующие Model Y, а позже планирует привлечь специально разработанные Cybercab. Массовое производство новых беспилотников ожидается уже в следующем году.

Впрочем, федеральные правила ограничивают применение таких машин – пока разрешено только 2500 тестовых единиц без руля и педалей. Для масштабного внедрения требуется новое законодательное регулирование. Маск неоднократно публично призывал создать единую национальную нормативную базу.

Было бы хорошо, если бы автономное вождение регулировалось не 50 различными законами в каждом штате, а единым стандартом,

– заявил он во время визита министра транспорта США Шона Даффи на предприятия Tesla.

Справочно. Пока только некоторые штаты, например Техас, позволяют широкое использование автономных авто, рассматривая их как обычные транспортные средства.