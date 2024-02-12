Суд постановив: Ілон Маск повинен дати свідчення щодо купівлі Twitter

Федеральний суд Каліфорнії примусово викликає Ілона Маска для надання свідчень. Йому потрібно надати свідчення щодо можливих порушень законодавства про цінні папери.

Що постановив суд

Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) вивчає інформацію щодо придбання Маском акцій Twitter перед оголошенням про поглинання компанії, а також його заяви про інвестиції.

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Суд постановив, що зібрані докази мають велике значення для розслідування. В тому числі і свідчення, які запрошуються від Маска. При цьому, обом сторонам дали вказівку зустрітися протягом тижня і вирішити про дату та місце для надання свідчень. Про це зазначено в судовому документі.

Ілон Маск стверджує, що повістка до суду перевищує повноваження SEC. Однак суд це заперечив та заявив, що повістка до суду санкціонована Законом про біржі, який регулює операції з цінними паперами на вторинному ринку.

Зазначається, що у липні 2022 року Маск двічі зʼявився перед SEC для свідчень. Однак з того часу Комісія отримала "тисячі нових документів" від різних джерел. Саме тому вона прагне отримати від мільярдера додаткову інформацію.

До чого тут Ілон Маск

У 2022 році Комісія звернулася до Маска з листом, в якому просила надати інформацію про затримку у розкритті його частки в Twitter, про яку він повідомив із тижневим запізненням.

Адвокат Маска погодився дати свідчення в SEC у вересні 2023 року. Проте згодом попросив перенести засідання на один день, а пізніше взагалі відмовився зʼявитися.

При цьому, сам Ілон Маск заперечує підстави для розслідування Комісії з цінних паперів і бірж. Мільярдер називає його безпідставним і стверджує, що Комісія шукає нерелевантну інформацію.