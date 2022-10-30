Звільнені Ілоном Маском менеджери Twitter отримають мільйонну грошову компенсацію

Після того, як Ілон Маск купив соціальну мережу Twitter, три топменеджери було звільнено. Однак вони отримають понад 100 мільйонів доларів вихідної допомоги та інших виплат.

Після закриття угоди про її купівлю мільярдером Ілоном Маском соціальної мережі Twitter, він одразу звільнив три топменеджери: головного виконавчого директора, фінансового директора та керівницю юридичного, політичного і трастового відділів.

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Ці топпосадовці разом із низкою менеджерів стали тими, хто пішов після закриття угоди про продаж Twitter Ілону Маску, який тепер отримав посаду генерального директора.

Скільки отримають три топменеджери Twitter

Головний виконавчий директор Параґ Аґравал, який обійняв цю посаду менш як рік, має право на отримання близько 50 мільйонів доларів.

Фінансовий директор Нед Сіґал – 37 мільйонів доларів.

Керівниця юридичного, політичного і трастового відділів Віджая Ґадде претендує 17 мільйонів доларів.

Як і багато топменеджерів великих публічних компаній, Аґравал та його заступники мали право на вихідну допомогу в розмірі річної зарплати й виплату неінвестованих акцій, якщо Twitter буде куплений, в ході чого вони втратять роботу.